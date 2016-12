Dopo anni di abbandono l’ex Asl di via Biscarra diventa una struttura sanitaria privata

TORINO - Dopo oltre cinque anni di abbandono, l’ex Asl di via Biscarra 12 potrebbe finalmente riprendere vita. Il Comune di Torino ha infatti approvato un provvedimento con cui la struttura del quartiere Mirafiori Nord può essere riconvertita a sede di un nuovo poliambulatorio sanitario privato. Il che permetterebbe il recupero funzionale dell’intero edificio.

Stato di degrado dal 2011

La struttura per un quarantennio fino al 2011 era stata sede del poliambulatorio dell’Asl. Poi, dopo la chiusura e il trasferimento dei servizi in un’altra sede, è rimasto in stato di abbandono. Si tratta di una costruzione di circa 1.450 metri quadrati su cinque piani fuori terra. La speranza è che con l’approvazione in Sala Rossa possa tornare a essere un punto di riferimento per la Circoscrizione.