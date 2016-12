Il maltempo è stato un toccasana per l’inquinamento, si è rischiato il blocco degli Euro 4

TORINO - Dopo quasi una settimana di stop alla circolazione, oggi tornano a viaggiare per la città di Torino le vetture diesel Euro 3. Dopo la nevicata di ieri e la pioggia che cade incessantemente da diverse ore su tutto il torinese, i livelli di PM10 sono scesi ed è stato deciso di ripristinare la circolazione. Il tutto dopo giorni in cui l’inquinamento era addirittura aumentato, con il rischio che lo stop si estendesse, tra qualche giorno, anche alle diesel Euro 4. Parlando di numeri infatti si è passati da 65 microgrammi per metro cubo il 13 dicembre ai 93 microgrammi per metro cubo del 17 dicembre: se il valore avesse raggiunto i 100 microgrammi per metro cubo per tre giorni consecutivi sarebbe scattato il provvedimento più restrittivo. Da questo punto di vista il maltempo è stato quindi un toccasana e si prevede che nei prossimi giorni il livello sia di molto al di sotto dei 50 micro grammi per metro cubo.

Automobilisti indisciplinati: oltre 30 sanzioni

Il blocco della circolazione non è stato rispettato da tutti. Da mercoledì a oggi la polizia municipale ha fermato e controllato oltre 600 autovetture facendo più di 30 sanzioni. Lo stop è stato sospeso nella giornata di venerdì per lo sciopero dei mezzi pubblici ed è rimasto in vigore in tutti gli altri giorni dalle 8 alle 19, con orari ridotti per i veicoli commerciali.