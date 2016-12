Maxi sequestro di rame in una ditta torinese: trovati 8.320 kg di «oro rosso» e 20.000 kg di acciaio

TORINO - Balle d’acciaio e cavi di rame privi della guaina in plastica. Ha dell’incredibile l’enorme quantità di materiale sequestrato dalla squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polfer, a seguito di una perquisizione eseguita presso l’abitazione e delle relative pertinenze dell’amministratore di una ditta che si occupa della gestione dei rifiuti metallici nel torinese. Si parla di 20.000 kg di acciaio e di 8320 kg di rame, un vero e proprio sequestro da record.

Dubbi sulla provenienza del rame ritrovato

Il materiale è stato rinvenuto a Leinì, stoccato su un terreno non idoneo di proprietà dell’amministratore della ditta senza alcuna autorizzazione. Le attività sono poi proseguite presso la sede operativa dell’azienda ubicata in un altro comune del torinese dove sono state accertate incongruenze tra il materiale in entrata, quello in giacenza e quello in uscita: in pratica, la quantità di rame venduta è risultata maggiore della differenze tra la quantità in giacenza dichiarata e quella in entrata. Uno squilibrio anomalo. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre l’amministratore della ditta risulta indagato. Dubbi sulla provenienza del rame rinvenuto.