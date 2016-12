Calcinacci a terra, aule inagibili e termosifoni spenti: la mostra degli «orrori» delle scuole torinesi

TORINO - In una Torino che negli ultimi anni ha fatto vanto dei poli culturali presi d’assalto dai turisti di tutto il mondo, un gruppo di studenti del collettivo «Last-Laboratorio Studentesco» ha deciso di allestire una propria mostra che definire particolare è poco. L’hanno intitolata Gam, non perché c’entri con la Galleria d’Arte Moderna, ma perché è l’acronimo di «Galleria d’Arte Mostruosa». Si tratta di una raccolta di foto - e più in generale di testimonianze - dei problemi che ogni giorno si trovano ad affrontare gli studenti torinesi in scuole sempre più precarie. «Così come avviene nel celebre dipinto di Edvard Munch ‘L’urlo’, allo stesso modo, attraverso una mostra fotografica, vogliamo lanciare il nostro grido alla comunità cittadina e alle istituzioni», raccontano i ragazzi a poche ore dall’inaugurazione della mostra che, non è stato deciso a caso, sarà allestita di fronte a Palazzo Civico cosicché anche l’amministrazione possa prenderne atto. «Con questo progetto abbiamo raccolto le testimonianze di cosa voglia dire vivere tutti i giorni all’interno delle nostre scuole».

Calcinacci caduti, termosifoni spenti e altri «orrori»

In tutto gli studenti hanno raccolto una quarantina di fotografie che nell’ultimo anno sono arrivate da circa quindici istituti scolastici. Tra queste non mancano aule inagibili, corrimano taglienti, cantieri infiniti o cattedre vacanti. E poi ci sono le testimonianze del freddo che c’è in alcune scuole a causa dei termosifoni spenti, con gli studenti costretti a stare fuori dalla aule e con i termometri in mano mentre mostrano i 15 gradi di temperatura. «Abbiamo realizzato questa mostra per chiedere risposte concrete ai problemi che viviamo tutti i giorni nelle nostre scuole. Dalla disastrosa situazione dell’edilizia, passando per l’alternanza scuola-lavoro che sempre più spesso è sinonimo di sfruttamento, fino ad arrivare al costo e alla qualità dei trasporti».

La mostra degli «orrori» delle scuole torinesi (© )

