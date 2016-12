Capodanno a Torino, l’ultimo dell’anno a teatro

TORINO - Volete passare la notte di San Silvestro in un modo particolare? Che ne dite allora di festeggiare l’arrivo del 2017 a teatro! La sera del 31 dicembre 2016 al Teatro Murialdo, in via chiesa della salute n.17, alle ore 22 va in scena «Un caffè con papà», una sorprendente commedia tutta da ridere e che vi farà concludere il vecchio anno e iniziare il nuovo con il sorriso.

Lo show

Lo spettacolo suddiviso in 2 atti che andranno in scena in 2 anni diversi, parte dal classico ricongiungimento familiare che avviene ogni anno sotto le feste. Da qui tra incomprensioni, fraintendimenti e desideri più o meno celati, prenderà il via una serie di eventi tragicomici che vi faranno ridere dall'inizio alla fine dello spettacolo. Personaggi strampalati, ritmi serrati, comicità sono gli ingredienti perfetti per un capodanno da sballo.

I biglietti e le sorprese

Il prezzo dei biglietti, per poter assistere allo show teatrale di capodanno «Un caffè con papà», è di 35€. Ovviamente a far da cornice allo spettacolo teatrale non poteva mancare il brindisi di mezzanotte e la lotteria di capodanno. Il numero della poltrona sarà il biglietto regalato dalla Compagnia, ma si possono acquistare tutti i biglietti che si vogliono.