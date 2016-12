«Doccia gelata» sugli studenti della scuola Saba: i lavori? Eseguiti poche settimane fa

TORINO - Piove acqua sulle teste degli studenti della scuola succursale Sandro Pertini dell’istituto comprensivo Umberto Saba di via Leonardo Fea 2, a due passi da corso Grosseto. Dopo una giornata di nevischio e una notte di pioggia, l’ingresso della scuola a Borgo Vittoria è nuovamente coperto da una cascata d’acqua gelida. Un problema già presentatosi qualche settimana fa, quando una squadra inviata dal Comune era intervenuta per risolverlo. Evidentemente qualcosa non ha funzionato.

Magliano: "Lavori fatti male o non si è capito il vero problema?"

Sul posto è accorso Silvio Magliano, che già in precedenza si era occupato della questione: «I lavori sono stati fatti male o non era stata identificata la vera causa del problema? Chiederò spiegazioni all’assessore competente, perché la situazione è la medesima». Effettivamente, come si evince dal video, si è tornati al punto di partenza e i lavori non hanno portato alcun frutto. Pare che la grondaia, intasata dal fogliame non rimosso, si trasformi in una cascata che butta acqua sulle teste degli studenti, costretti a portarsi l’ombrello sino a dentro l’istituto.