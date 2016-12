Capodanno a Torino, concerto in Si Be-Bolle

TORINO - Alle 21.30 dell’ultimo dell’anno alla casa del teatro ragazzi e giovani, in corso galileo ferraris n.266, va in scena il "Concerto in Si Be-Bolle" di un eccentrico pianista che, dopo anni di studi, potrà finalmente esibirsi davanti a un pubblico in un vero teatro.

Lo spettacolo

Tra musica , danza e una miriade di bolle di sapone, l’imprevisto è però sempre in agguato e per colpa di improbabili incidenti, incontri fortuiti e veri e propri colpi di scena, le cose non andranno proprio come programmato. A seguire Francesco Giorda conduce il pubblico in un gioco coinvolgente attraverso numeri di equilibrismo, sketch di improvvisazione e pura clownerie.

Il biglietto

Il prezzo del biglietto per poter assiste il 31 dicembre 2016 al "Concerto in Si Be-Bolle" va da un minimo di 25 a un massimo di 50 euro.