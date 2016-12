Capodanno a Torino, al teatro "Spirito allegro" con Leo Gullotta

TORINO - La notte di San Silvestro non vuol dire soltanto botti e feste in discoteca ma, quest’anno più di altri, è anche sinonimo di spettacolo. Musicale, «magico», teatrale, per grandi o per piccini per il 31 dicembre 2016 la programmazione culturale in quel di Torino è in grado di soddisfare qualsiasi gusto. Al teatro Carignano di Torino sarà possibile salutare l’arrivo dell’anno nuovo in compagnia di Leo Gullotta e di tutto il cast dello spettacolo «Spirito allegro», capolavoro di Sir Noël Coward. Il sipario si aprirà alle 20.30 precise, al termine dello spettacolo è previsto un brindisi nella caffetteria Lavazza e nel foyer del Teatro.

Lo spettacolo

Una seduta spiritica evoca lo spirito di una prima moglie defunta, che non intende più abbandonare la casa, un semplice espediente che ha dato vita a una delle commedie cult più divertenti e replicate del Novecento. Scritta nel 1940 e andata in scena nel luglio 1941, in piena guerra, «Blithe Spirit» fu immediatamente un grande successo, rimanendo in cartellone per quasi duemila repliche. Portata in scena da una compagnia di professionisti e con espedienti scenici decisamente più affini ai tempi moderni che a quelli di Coward con poco spazio all’attesa e più allo stupore.

I biglietti

Il prezzo per poter assistere il 31 dicembre 2016 allo spettacolo interpretato da Leo Gullotta «Spirito allegro» al teatro Carignano è di 36€ (33€ per il ridotto - la recita del 31/12/2016 è esclusa dal normale abbonamento).