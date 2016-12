Pioggia in diminuzione e domani torna il cielo sereno, Natale senza neve (e blocchi auto)

TORINO - Dopo la breve nevicata è arrivata la pioggia che sta cadendo incessantemente su Torino ormai dal tardo pomeriggio di lunedì. Maltempo che è servito per abbassare i livelli delle micropolveri presenti nell’aria facendo così sospendere il blocco delle auto diesel Euro3. Ma già dalla giornata di ieri questi valori sono tornati a salire e, parlando di numeri e di «semafori», le previsioni dell’Arpa regionale parlano di un nuovo aumento nei prossimi giorni, con il ritorno a una media di PM10 di 40 microgrammi per metro cubo in Torino ma comunque sotto il limite di 50 del «semaforo giallo» con cui si deve applicare lo stop alla circolazione. Nessun rischio però di provvedimenti però almeno fino a Natale.

Previsioni per i prossimi giorni

La situazione meteorologica è in miglioramento e nelle prossime ore si assisterà ad ampie schiarite grazie a un nuovo aumento dei valori di pressione che si protrarrà fino a Natale. La giornata di oggi si è aperta con una quota neve fino ai 1.600 metri, ma anche questa è destinata a salire e in serata sarà oltre i 2.000, così come lo zero termico che arriverà ai 2.500 metri. Situazione decisamente diversa domani dove, secondo le previsioni dell’Arpa, ci sarà cielo sereno con al più foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde sulle zone di pianura. Assenti del tutto le precipitazioni con un aumento delle temperature massime (11 gradi). Stesso discorso per venerdì 23 dicembre, due giorni prima di Natale.