Il maltempo spegne l’albero di Natale di piazza Castello, tecnici al lavoro per ripristinare le luci

TORINO - A pochi giorni dal 25 dicembre proprio non ci voleva. Il maltempo ha spento il grosso albero di Natale di piazza Castello nella serata di ieri e un primo intervento dei tecnici per ripristinare le luci che lo illuminavano, ma nulla, per il momento non c’è stato nulla da fare. Erano circa le 19.45 quando diverse persone, intente ad ammirare l’albero e a fotografarlo, lo hanno visto improvvisamente spegnersi. «Ho creduto l’avessero spento di proposito», ci racconta Silvana che passava di lì in quel momento con la sua macchina fotografica, «ho aspettato 5 minuti pensando che si sarebbe illuminato di nuovo, ma poi ho capito che qualcosa non andava e sono andata via». E in effetti il simbolo del Natale voluto dal Comune di Torino non si è più riacceso, se non per qualche secondo a intermittenza, nonostante i ripetuti tentativi.

Oggi i tecnici di nuovo al lavoro

Per ripristinare il grosso albero i tecnici saranno nuovamente in piazza Castello nella giornata di oggi. Pare che ci siano da sostituire alcuni pezzi andati tilt con la neve e la pioggia degli ultimi due giorni. Dalle previsioni meteo il Natale a Torino sarà festeggiato sotto un cielo sereno e questo dovrebbe evitare ulteriori problemi per l’albero posizionato di fronte a Palazzo Madama.