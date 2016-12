Punto interrogativo sulla riapertura di Palazzo Nuovo, si rischia di arrivare nel 2019

TORINO - Resta un giallo la riapertura completa di Palazzo Nuovo, la sede delle facoltà umanistiche dell’Università di Torino. I problemi venuti a galla nell’aprile del 2015 non sono ancora stati risolti e anzi i tempi potrebbero ulteriormente dilatarsi così da arrivare solo nel 2019 alla bonifica completa. Una notizia che emerge dal senato accademico e che era trapelata già nelle scorse settimane, ma che chi si sta occupando dei lavori ha provato a smentire in tempo confermando la primavera del 2018 come da cronoprogramma. I dubbi comunque per il momento restano.

Tre piani e alcune aule completamente inagibili

Oggi chi entra a Palazzo Nuovo può accedere solamente al piano terra e al primo piano, più qualche stanza del secondo. Nei piani superiori, fino al sesto, ci sono ancora i lavori in corso e le riaperture saranno fatte nei prossimi mesi fino alla conclusione totale dell’intervento. A inizio 2017 sarà inoltre approvato il bando da un milione di euro per l’ultimo lotto di bonifiche, quelle che, in autunno, erano slittate a causa di irregolarità nell’appalto.

Cinque milioni per la bonifica dall’amianto

Oltre al tempo e ai disagi patiti da studenti, professori e addetti ai lavori, la bonifica di Palazzo Nuovo costerà in totale oltre 5 milioni di euro. Già solo per le aule del primo piano e il pavimento della struttura sarebbero stati spesi 1,6 milioni di euro, a cui si aggiungono quelli spesi nei mesi successivi e nei prossimi due anni.