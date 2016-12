Porta Susa, apre il parcheggio sotterraneo: tariffe orarie, abbonamenti e sosta gratuita

TORINO - Buone notizie per i viaggiatori che si partono e arrivano dalla stazione di Porta Susa: nella giornata di ieri è stato inaugurato il nuovo parcheggio sotterraneo, una struttura impostata su tre livelli e capace di ospitare 168 auto, 4 per i disabili, 16 moto e 22 taxi nei suoi 12.000 metri quadrati di superficie. Il parcheggio, a soli due minuti a piedi dai binari, consentirà ai viaggiatori di recarsi con facilità ai treni.

Venti minuti di sosta gratuita, ecco per chi

Il parcheggio interrato è, di fatto, la ciliegina sulla torta per la stazione di Porta Susa, ormai completa al 100%. L’ingresso è situato in corso Bolzano ed è accessibile tramite una rampa sette giorni su sette, dalle 5 del mattino sino a mezzanotte. La tariffa? 1 euro e 50. La notizia più interessante riguarda proprio la sosta: per 20 minuti sarà completamente gratuita, in modo tale da consentire ai passeggeri di poter essere accompagnati in auto direttamente a pochi metri dal treno. Se utilizzato a dovere, il parcheggio sotterraneo dovrebbe migliorare anche la viabilità in superficie, dove spesso (su corso Bolzano) si formano lunghe code a cause delle tante macchine in doppia fila.

Tariffe per ogni esigenza e app per gli smartphone

Tra i servizi presentati, la possibilità di conoscere in tempo reale i posti disponibili dell’autorimessa tramite un’app scaricabile sul telefono. Possibilità anche di sottoscrivere tariffe giornaliere, abbonamenti mensili e tariffe per fasce orarie serali. Spazio anche per le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, ma questa zona verrà allestita prossimamente. La gestione del parcheggio è a cura di Metropark, una delle società all’interno del gruppo FS.