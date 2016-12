«Titanic - The artifact exhibition» a Torino, dal 18 marzo al 25 giugno

TORINO - Direttamente dalle buie profondità degli abissi oceanici arriva per la prima volta in Italia «Titanic - The artifact exhibition» la mostra dedicata al più famoso transatlantico del mondo. L’esposizione, che ha emozionato oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo, sarà visitabile presso la Promotrice delle Belle Arti di Torino dal 18 marzo 2017 al 25 giugno 2017.

Le storie nella storia

10 aprile del 1912 il Titanic, il più grande e lussuoso transatlantico del mondo, salpa per la prima volta da Southampton destinazione New York. Pochi giorni dopo, esattamente il 14 aprile, la nave dei sogni, come era chiamata all’epoca, affondò in poche ore a seguito della collisione con un iceberg. Nella tragedia del viaggio inaugurale di questo gigante dei mari persero la vita oltre 2.200 passeggeri. La drammatica vicenda la cui notorietà è stata incrementata dal colossal cinematografico diretto da James Cameron il quale ha riproposto al grande pubblico uno stralcio della vita sul Titanic. Ma forse, non tutti sanno che i personaggi presenti sullo sfondo della pellicola sono realmente esistiti: i membri dell’orchestra, i marconisti, gli ufficiali, tutti i personaggi presenti nel film hanno il nome di persone realmente salite sul Titanic. La mostra «Titanic - The artifact exhibition», offre la possibilità di conoscerli da vicino, condividere le loro storie personali, scoprire le ragioni del loro viaggio in America, attraverso i reperti in mostra appartenuti sia ai milionari della prima classe che agli immigrati della terza classe.

La mostra

L’esposizione racconta la storia del Titanic trascinando i visitatori nelle profondità marine, con l’aiuto degli oltre 4.00 oggetti recuperati tra il 1987 ed il 1994 dalle numerose spedizioni per il recupero del relitto. Sono stati riportati alla luce pezzi autentici della nave, oggetti originali di proprietà dei passeggeri, la ricostruzione in scala reale di una cabina di prima classe ed una di terza classe, il celebre ponte principale, reperti e filmati dell'epoca.

Orari e biglietti

I biglietti per poter assistere alla mostra «Titanic - The artifact exhibition», in esposizione a Torino dal 18 marzo al 25 giugno presso Promotrice delle Belle Arti, via Balsamo Crivelli 11, sono acquistabili attraverso il circuito TicketOne al prezzo di 19,50€ (ridotto coppia 16,50€). La mostra sarà aperta tutti i giorni, inclusi festivi, con orario 10-20, salvo il sabato con chiusura posticipata alle ore 22. Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura.