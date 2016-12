Botti di Capodanno, Torino si schiera al fianco degli animali: «Facciamoli sentire al sicuro»

TORINO - Ogni anno, per i nostri amici animali, il periodo di Capodanno coincide con un momento di paura. La causa? I botti sparati nelle strade, capaci di terrorizzare cani, gatti e i tanti animali domestici dei torinesi. Quest'anno l'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino, ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione, sulla pericolosità di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio e altro materiale pirotecnico, ai danni degli animali.

Cosa vieta il regolamento comunale

Si tratta di un’iniziativa del Comune che, oltre a ricordare quanto espressamente vietato dal «Regolamento comunale per la tutela degli animali» (320/2011), fornisce suggerimenti e consigli su come proteggere cani e gatti dagli effetti del rumore prodotto dai botti. Al fine di prevenire stress agli animali, la campagna invita inoltre a rivolgersi al Centro Animali Non Convenzionali C.A.N.C per informazioni o in caso di necessità di soccorso di un animale selvatico terrorizzato o ferito. Tel. 011.6709053 Reperibilità notturna: 366.6867428.

Numero verde per i cittadini

E’ bene ricordare infine che il comma 23 dell’art.9 del «Regolamento per la tutela degli animali» sottolinea che l’uso di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili si configura come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali ed è sanzionabile. I cittadini che vengono a conoscenza di comportamenti scorretti o di irregolarità possono rivolgersi alla Centrale operativa della Polizia Municipale 24 ore su 24 contattando il numero 011/0111.(p.v.)