L’ex Gabrio riprende vita: costi e tempistiche per la nascita dell'area verde pubblica

TORINO - Una nuova vita per l’ex Gabrio, il centro sociale occupato per diversi anni nel cuore del quartiere Cenisia. Le strutture sono state demolite e l’area, interamente bonificata, ospita oggi un prato. Una soluzione temporanea perché l’amministrazione, come promesso durante la campagna elettorale, vuole «riconsegnare» finalmente quel pezzetto di città ai residenti. Non vi sarà dunque alcun edificio privato, ma uno spazio pubblico pensato insieme ai cittadini.

300.000 euro per l'area verde: pronta già in estate?

L’idea più quotata attualmente è quella di far diventare l’ex Gabrio un’area verde. Il motivo? Nella zona ve ne sono davvero poche. Ecco perché uno spazio verde e pubblico sembra essere la soluzione migliore, in grado di soddisfare tutti. L’assessore Stefania Giannuzzi promette tempistiche brevi: «Da gennaio partirà il processo per restituire l’area gli abitanti». Saranno infatti i cittadini, convocati ieri in Circoscrizione, a partecipare attivamente alla riqualificazione dell’area. L’intervento di sistemazione dell’area verde dovrebbe costare circa 300.000 euro alle casse comunali. Se tutto dovesse andare per il verso giusto l’area potrebbe essere pronta per la prossima estate, ma su questo dato vi sono ancora delle riserve. Dopo lo smacco per il progetto della Westinghouse, i residenti della Circoscrizione 3 tornano a sorridere.