Pesce andato a male destinato ai cenoni di Natale: sequestrati e distrutti 25 kg

TORINO - Venticinque chilogrammi di pesce tenuto in cattivo stato di conservazione e andato a male sono stati sequestrati nella giorno di ieri, intorno alle ore 15:00 dalla Polizia Stradale: se il carico non fosse stato intercettato, sarebbe arrivato nelle tavole imbandite allestite per i cenoni di Natale dei torinesi. Il conducente del mezzo, D.M.R., residente a Torino, è stato denunciato in stato di liberà per «cattiva conservazione di alimenti».

Termometro non funzionante, frigo fuori uso

Dall’ispezione del vano frigorifero del furgone, uno Scudo, il personale operante ha constatato il non funzionamento dell’impianto di raffreddamento e del relativo termometro, rilevando una temperatura difforme da quella prescritta per il corretto trasporto degli alimenti ittici in quel momento caricati a bordo. Un dato poi confermato dai veterinari dell’ASL 1 di Torino, intervenuti sul luogo del controllo. Una volta accertata l’interruzione della «catena del freddo», i 25kg di pesce sono stati sequestrati e distrutti, evitando così che gli alimenti potessero giungere sulle tavole degli ignari acquirenti.