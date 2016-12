Suk, la Città Metropolitana boccia il trasloco a Ponte Mosca: cosa farà Appendino?

TORINO - "No" allo spostamento del suk, il mercato di scambio libero, a Ponte Mosca. Si è espresso così il consiglio metropolitano (l'ex provincia per intenderci), che ha ritenuto inadeguata la location scelta dal Comune di Torino come sede provvisoria per il cosiddetto "suk itinerante». Una bocciatura che rischia di complicare e non poco la questione, già di per sè complessa dopo la raccolta firme dei residenti che hanno chiesto a gran voce di non collocare lì il mercato di libero scambio.

Appendino messa alle strette, cosa deciderà di fare?

Cosa farà ora Chiara Appendino? Va specificato come la sindaca non abbia l'obbligo di ascoltare la mozione approvata dal consiglio metropolitano (11 favorevoli, 8 contrari), ma ignorarla completamente vorrebbe dire provocare uno strappo tra Comune e consiglio metropolitano. Anche la Circoscrizione 7 qualche giorno fa aveva chiesto a gran voce di trovare un'altra area. Il rischio che la Giunta Appendino debba però trovare in fretta un'altra location è assolutamente concreto: come ricorda Monica Canalis, consigliera Pd in Comune e nel consiglio metropolitano, l'area non appartiene alla sindaca ma alla Città Metropolitana.

Suk,caos totale. Più chiarezza tra una settimana

Quali possibili alternative dunque? Trattandosi di un suk itinerante, altre location dovrebbero essere disponibili ma non è detto che vengano prese in considerazione Antonino Iaria, anche lui consigliere sia in Comune che nel consiglio metropolitano difende la scelta di Ponte Mosca: «Lì il mercato di libero scambio sarà più gestibile». Un parere non condiviso da Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati: «La zona non può assorbire le 15.000 persone che ruotano intorno al suk». Insomma, a pochi giorni dalla fine del 2016, la Giunta si ritrova con una bella gatta da pelare. La data da segnare sul calendario, scelta dall'assessore Giusta che ha convocato una commissione ad hoc, è quella del 28 dicembre: la prima occasione valida per valutare una reale e concreta alternativa a Ponte Mosca. Il futuro del suk è sempre più un rebus.