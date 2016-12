Strage di Berlino, killer ucciso nel milanese: nella fuga è passato da Torino

TORINO - Anis Amri, il killer responsabile della strage di Berlino, è passato da Torino prima di arrivare a Sesto San Giovanni, dove è stato ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia. Secondo gli accertamenti della Digos, durante la fuga Amri sarebbe arrivato a Torino dalla Francia, per poi prendere un treno in direzione di Milano. A quel punto dalla Stazione Centrale si è poi spostato a Sesto San Giovanni.

Ucciso nel milanese, si investiga sugli spostamenti del killer

Il killer, fermato per un normale controllo, ha poi tirato fuori una pistola e sparato ai poliziotti dopo aver urlato la parola simbolo dei terroristi islamici «Allah akbar». Un agente è rimasto ferito, ma nel conflitto a fuoco è stato il maghrebino ad avere la peggio. Nello zaino le forze dell’ordine hanno rinvenuto prodotti tedeschi ma non hanno trovato alcun documento: per il riconoscimento ufficiale è stato necessario prendere le impronte digitali. Il lavoro degli investigatori è ora concentrato sugli spostamenti e sugli eventuali aiuti ricevuti dal killer durante la sua fuga.