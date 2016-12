«Torinesi, i botti sono pericolosi per i nostri animali domestici: ecco come proteggerli»

TORINO - La Giunta Comunale scende in campo per gli animali domestici dei cittadini torinesi. In occasione delle feste, l’Amministrazione ha lanciato una campagna di sensibilizzazione insieme all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino per richiamare l’attenzione sulla pericolosità ai danni degli animali di petardi, mortaretti, fuochi d’artificio e altro materiale pirotecnico. I botti e i fuochi artificiali,anche se graditi a molte persone, possono spaventare gli animali, a volte con gravi conseguenze.



Proteggere i cani e i gatti

- Assicurarsi che abbiano sempre un luogo di facile accesso dove ripararsi e trovar rifugio

- Assicurarsi che siano in un ambiente protetto e sicuro da cui non possano allontanarsi

- Portare a passeggio il cane durante le ore diurne sempre al guinzaglio: ricordarsi infatti che un cane spaventato può cercare di scappare ed allontanarsi da voi

- Tenere i gatti e i cani in casa nelle ore serali, quando i botti potrebbero essere più facilmente utilizzati

- All’imbrunire, chiudere bene le imposte delle finestre, accostare le tende e coprire e attutire il rumore dei botti con della musica

- Non punire mai i vostri animali quando sono spaventati: un tale comportamento potrebbe peggiorare il loro stato d’animo

- Dotate il vostro animale di microchip (obbligatorio per i cani e facoltativo per i gatti). Permette di rintracciare più facilmente il vostro animale nel caso dovesse scappare.

Per i cani

- Programmare in tempo le misure atte ad aiutare i cani ad affrontare il rumore dei botti chiedendo consiglio al vostro veterinario.

- Predisporre un «rifugio» sicuro per il cane individuando una zona tranquilla della casa

- Abituare il proprio cane ad associare questo luogo ad uno spazio tranquillo, facendogli trovare, ad esempio, i propri giochi preferiti. Questa abitudine insegnerà al cane che quell’area è un luogo sicuro e piacevole dove potersi rifugiare nel caso in cui si dovesse sentire in pericolo. E’ importante che il cane possa accedere al proprio «rifugio», anche in vostra assenza

Cosa fare durante i fuochi d’artificio o i botti

- Chiudere tutte le finestre in modo da oscurare al meglio le stanze, così da eliminare qualsiasi problema causato dai bagliori improvvisi.

- Non lasciare il cane da solo.

- Dedicare più attenzione al vostro animale: giocate provando a coinvolgerlo, ma senza forzarlo

- Ignorare i rumori dei botti e i bagliori causati dai fuochi, dimostrando la vostra tranquillità al cane.

Per i gatti

- Assicurarsi che il gatto abbia almeno un luogo dove andare a ripararsi

- Fare attenzione che il gatto non esca da casa

Per gli altri animali

- Se il tuo animale vive all’esterno, coprire con una coperta, la gabbia o la voliera, così da proteggerlo dai bagliori dei fuochi e dai rumori forti. Lasciare una piccola fessura per far circolare l’aria

- Mettere a disposizione luoghi protetti dove il vostro animale possa ripararsi

Cosa fare se…

… hai un animale domestico «non convenzionale» (coniglio, cavia, furetto, criceto, pappagallo, canarino, tartaruga, camaleonte, ecc. ecc.) o hai bisogno di aiutare un animale selvatico terrorizzato e/o ferito? Rivolgiti al Centro Animali Non Convenzionali - C.A.N.C, tel. 011.6709053. Reperibilità notturna: 366.6867428

Cosa fare per…

…segnalare irregolarità, vendita illegale e/o comportamenti scorretti? Chiama il Corpo di Polizia Municipale, Centrale Operativa, tel. 011 011 1.