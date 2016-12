Pregiudicato armato di coltello si aggira per Porta Nuova: arrestato prima di compiere una rapina

TORINO - Si aggirava liberamente per Porta Nuova armato di un coltellaccio di 22 centimetri, nonostante un ordine di carcerazione pendente sulla sua testa. Un pluripregiudicato di 46 anni residente nel milanese è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dagli uomini della Polfer, insospettiti da alcuni movimenti particolari dell’uomo.

Il malvivente, un rapinatore seriale di farmacie, era ricercato per scontare la pena di un anno, undici mesi e 10 giorni. Per anni aveva creato il panico negli esercizi commerciali, mettendo a segno diverse farmacie e negozi. Quando gli agenti in borghese lo hanno fermato, il pluripregiudicato è risultato in possesso di un coltello a farfalla di 22 centimetri, nascosto nel calzino. Al momento del fermo era in compagnia di un amico. Entrambi sono risultati gravati di numerosi precedenti penali, ma solo i successivi accertamenti hanno rivelato la vera natura dell’uomo e le oltre 15 rapine messe a segno.

La paura dei poliziotti è che l’uomo volesse compiere un’altra rapina nella stazione, ma grazie ai controlli mirati effettuati in questi giorni il soggetto è stato assicurato alla giustizia. Arrestato e condotto presso la Casa Circondariale «Lorusso e Cotugno» di Torino, il reo sconterà la pena di un anno, undici mesi e 10 giorni e l’arma da taglio che portava al seguito è stata sequestrata.