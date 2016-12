Aggressione sul treno Torino-Genova, colpito il controllore che gli ha chiesto il biglietto

TORINO - Nel pomeriggio dello scorso 19 dicembre, la polizia ferroviaria di Novi Ligure è intervenuta in soccorso di personale Trenitalia in servizio sul treno Torino-Genova, per un’aggressione in atto. Gli agenti della Polfer hanno ricevuto una richiesta di intervento dal treno che stava giungendo da Alessandria e, capita la situazione, ovvero una reazione aggressiva a seguito di un normale controllo del titolo di viaggio, si sono immediatamente portati al binario 2 per intercettare il convoglio in arrivo e intervenire. Individuato l’autore dell’aggressione, un cittadino senegalese di 38 anni che al momento si mostrava molto agitato, gli agenti lo hanno riportato alla calma evitando che la situazione degenerasse, con l’immediato apprezzamento da parte dei passeggeri che in un primo momento erano allarmati da quanto stava accadendo. L’uomo, che a seguito dei primi accertamenti è risultato avere diversi precedenti, è stato denunciato in stato di libertà per aggressione a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di indicare le proprie generalità. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.