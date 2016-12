Brachetti torna sul palcoscenico con 50 nuovi personaggi: successo per lo spettacolo «Solo»

PINEROLO - Arturo Brachetti sceglie la provincia di Torino per iniziare il suo nuovo spettacolo «Solo» che nella seconda metà del 2017 lo farà girare sui palcoscenici di tutto il mondo a due anni di distanza dall’ultimo tour. Un graditissimo ritorno in cui il più famoso trasformista del mondo (un orgoglio tutto torinese) apre le porte di casa sua, raccontando aneddoti e ricordi in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire. Quella di Brachetti è una casa senza luogo e senza tempo, senza un presente, né un passato o un futuro ma che racchiude tanti sogni e desideri.

Oltre 50 nuovi personaggi

«Come fa a cambiarsi l’abito così velocemente?». Questa è la domanda che tutti gli spettatori di Pinerolo si sono chiesti più volte durante lo spettacolo mentre Brachetti mostrava tutti i nuovi personaggi, oltre cinquanta. Tra Magritte e la musica pop, passando per le favole che tutti i bambini conoscono e Matrix, per un’ora e mezza la magia tiene alta l’attenzione degli spettatori, sempre sorpresi e sorridenti.

Il protagonismo è il trasformismo

Lo ha reso celebre, il suo pubblico attende trepidante di vederlo e lui non delude mai. Nel nuovo spettacolo «Solo» il protagonismo è il trasformismo, quell’arte che ha reso Brachetti celebre in tutto il mondo e che qui fa da padrone. I vari personaggi si alternano nel viaggio lungo la sua storia artistica contornata da ombre cinesi, mimo, chapeaugraphie e sorprendenti novità come la poetica sand piantino e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia e videomapping permette inoltre di enfatizzare i particolari e coinvolgere completamente gli spettatori nello show.