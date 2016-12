Strage di Berlino, le ore a Torino del terrorista sono un mistero: ha incontrato qualcuno?

TORINO - Cos'ha fatto a Torino il terrorista responsabile della strage di Berlino? E' questa la domanda che risuona nella testa dei poliziotti torinesi che nelle ultime ore sono al lavoro per ricostruire i movimenti del killer poi ucciso nel milanese. Ha incontrato qualcuno qui in città? Come mai è passato Torino? Le domande sono tante, per ora le risposte poche.

Il Questore: "No allarmismo, ma massima attenzione"

Secondo le prime ricostruzioni Anis Amri sarebbe rimasto a Porta Nuov circa 3 ore: la Digos ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che verranno visionate con estrema cura. Gli investigatori vogliono capire se il terrorista ha potuto contare sull'appoggio di qualcuno in città, dove potrebbe aver ricevuto denaro o comunque copertura da altre persone. Quel che è certo è il suo arrivo dalla Francia e la partenza per Milano con il treno delle 22,54. Il Questore di Torino Salvatore Longo spiega: "Non c'è allarmismo, ma l'attenzione è massima». In occasione delle feste, le misure di sicurezza saranno ulteriormente rafforzate.