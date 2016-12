Oltre 50 kg di marijuana nascosti in auto, preso il corriere della droga

TORINO - In un normale controllo di polizia effettuato nei pressi della barriera autostradale di Trofarello, il personale dipendente del Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta, Sottosezione AutoStradale, ha proceduto il 22 dicembre all’arresto di un cittadino albanese di 28 anni.

L'arresto del corriere della droga

L’uomo viaggiava a bordo di una Ford Focus SW e procedeva ad alta velocità in direzione Torino/barriera Trofarello. Pertanto, gli agenti procedevano a fermarlo per un controllo. L’autovettura a lui in uso risultava intestata alla moglie, che risulta intestataria anche di altri 208 veicoli. L’uomo manifestava segni evidenti di nervosismo nelle fasi della perquisizione dell’auto; quest’ultima ha portato al rinvenimento di 24 involucri in cellophane, nascosti nel bagagliaio del veicolo, contenenti 54 kg di marijuana. L’uomo è stato tratto in arresto