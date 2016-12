Inizia con la paura il Natale in Borgo Vittoria, forte boato nella notte in via Coppino

TORINO - Un Natale di paura nel quartiere Borgo Vittoria dove nella notte è esplosa una caldaia in un condominio tra via Coppino e via Randacio. Tutti i condomini sono stati evacuati, alcuni addirittura calati direttamente dai balconi a causa del fumo intenso delle scale.

Un forte boato alle 2

E’ successo tutto intorno alle 2 con un boato che si è sentito a centinaia di metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dapprima liberato le famiglie degli appartamenti più bassi rimaste incastrate negli alloggi, poi hanno fatto uscire tutti i residenti. In un paio d’ore i pompieri hanno domato l’incendio e hanno potuto fare tutti rientro presso le proprie case. Ancora però non si è capita l’origine, ci sono indagini in corso.