Riqualificare e valorizzare le Residenze Reali: in arrivo maxi finanziamento

TORINO - La Palazzina di Caccia di Stupinigi, il Borgo Castello all'interno della Madria, il Castello di Casotto e il Palazzo Callori di Vignale: sono questi i beni di proprietà della Regione che subiranno una serie di interventi strutturali volti alla riqualificazione per un importo pari a 17,5 milioni di euro: una cifra importante, proveniente dal Fondo europeo di sviluppo regionale dedicato alla tutela dell'ambiente alla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali.

Interventi tra il 2017 e il 2020

La Giunta regionale ha pertanto deciso di usufruire di nuovi spazi di alto valore artistico e architettonico, poi affidati a soggetti ed enti terzi per lo sviluppo di nuove attività produttive in ambito turistico. "Si tratta di un passaggio significativo che permetterà di consolidare la crescita di un'asssoluta eccellenza del Piemonte" ha spiegato l'assessora alla Cultura e Turismo Antonella Parigi. Le risorse saranno distribuite su più annualità: 1.750.000 euro nel 2017, 7 milioni nel 2018 e 8.750.000 per il 2019 e 2020.