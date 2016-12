Aiuto ai disoccupati, la Regione propone il "Buono servizi al lavoro": come funziona

TORINO - Un "Buono servizi al lavoro" per favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori: è questa la strategia messa a punto dalla Regione Piemonte, una misura finanziata dal Fondo sociale europeo per un importo complessivo di 62,8 milioni di euro sul bilancio 2016-2018.

Bandi per 20.000 persone coinvolte in tre anni

Si tratta di una serie di iniziative spendibili presso la rete dei servizi pubblici e privati per l'impiego che hanno lo scopo di accompagnare chi è disoccupato da meno o da almeno sei mesi o si trova in condizioni di svantaggio nella ricerca di un'attività lavorativa. La misura si attua per mezzo di una serie di bandi dalla durata annuale che consentono (soprattutto quando sono coinvolti gli operatori privati acceditati) di valutarne i risultati e prevederne i meccanismi premianti. Circa 20.000 le persone coinvolte nel prossimo triennio.

Gianna Pentenero: "Sperimentazione per favorire domanda e offerta di lavoro"

Gianna Pentenero, assessora regionale al Lavoro e alla Formazione, spiega: "Si tratta di una sperimentazione utile a favorire incontro tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando la capacità di attivazione delle persone e la collaborazione tra i servizi per l'impiego. Il fatto che gli operatori siano valutati e remunerati in base ai risultati raggiunti incentiverà l'adozione di comportamenti virtuosi da parte di chi eroga i servizi». L'elenco delle sedi completo a cui rivolgersi per la richiesta di informazioni e attivazione dei servizi è presente sul sito: www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/buonoservizi.htm