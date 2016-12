Festa di Natale con i dipendenti del Comune, Appendino paga di tasca propria panettoni e spumante

TORINO - Prima dell’inizio delle feste per il Natale, la sindaca Chiara Appendino ha voluto organizzare una festa per tutti i dipendenti del Comune di Torino nel foyer del Teatro Regio. Una novità assoluta visto che fino a un anno fa il primo cittadino brindava con i dirigenti, di solito dando loro appuntamento nel più piccolo Teatro Carignano. Ma questa volta il rischio era quello che lo spazio non bastasse perché la sindaca ha voluto mandare l’invito a tutti gli oltre 10mila dipendenti di Palazzo Civico. Se ne sono presentati più o meno 1.300, molti dei quali non conoscevano di persona Appendino e, tra un brindisi e una fetta di panettone, hanno avuto modo di farlo scambiando anche qualche parola.

Il costo della festa l’ha pagato la sindaca

E dopo anni cinque anni di battaglie sui soldi utilizzati per la collettività, la sindaca Appendino ha deciso di pagare di tasca propria gli auguri di Natale con i dipendenti del Comune di Torino. In totale pare le sia costato 3mila euro. «Ci tenevo a farvi gli auguri di persona», ha detto ai presenti, «con molti di voi ci conosciamo già perché sto facendo il giro di tutti gli uffici, con altri no e questa è l’occasione giusta. Il nuovo anno ci vedrà tutti protagonisti anche se con responsabilità diverse. Dobbiamo essere una comunità, il nostro compito è quello di servire le persone».