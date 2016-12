Capodanno a Torino e provincia, a Pinerolo un mare di lanterne illumina la notte di San Silvestro

PINEROLO - A Pinerolo, pochi chilometri da Torino, la notte del 31 dicembre sarà illuminata dalle fiamme di oltre 200 lanterne dei desideri. La serata in piazza Vittorio Veneto, a Pinerolo, inizierà alle ore 22, tante le le esibizioni che accompagneranno gli spettatori fino alla mezzanotte. I protagonisti musicale saranno "Tu...e le altre", tribute band di Umberto Tozzi.

Le lanterne volanti

Dalle 23.45 il cielo sopra pinerolo si tingerà di rosso quando le oltre 200 lanterne, custodite in un'apposita area delimitata in piazza Vittorio Veneto, verranno rilasciate. La serata all’insegna della musica, del panettone, del the caldo, del cioccolato proseguirà anche dopo il brindisi di mezzanotte con animazione e Dj set così da continuare a divertirsi anche nel nuovo anno. La partecipazione all’evento è completamente gratuita.