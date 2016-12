Capodanno a Torino e provincia, a Sestriere divertimento con la neve e fuochi d’artificio

SESTIERE - Sono giorni di puro divertimento quelli di fine anno in montagna a Sestriere. Con l’arrivo delle prime nevicate e la fine del Natale ci si può dedicare a qualche giorno sulla neve. Ma anche per gli amanti dello sci c’è sempre tempo per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo.

La notte di San Silvestro

Il 31 dicembre a Sestriere il capodanno si festeggia in piazza e, allo scoccare della mezzanotte, da piazza Fraiteve l'appuntamento tutti insieme con lo splendido spettacolo offerto dai giochi pirotecnici. Insomma, anche ad alta quota si festeggia alla grande l’arrivo del 2017.