Blitz al Bolingo, circolo privato gestito da un cittadino irregolare in Italia

TORINO - Il Natale non ferma la polizia che ieri, durante la giornata di festa, ha organizzato un blitz presso il circolo privato Bolingo di via Cambiano 3. Una quindicina le persone controllate, solamente 2 i soci del locale mentre gli altri sono entrati previo pagamento o perché dipendenti provvisori.

Locale non a norma e senza prevenzione antincendi

All'interno del circolo veniva praticata attività di intrattenimento danzante e spettacolo, per mezzo di un'apposita area, con supporto di musica e deejay, oltre che somministrazione di bevande per mezzo di un bancone. Gli investigatori hanno pertanto riscontrato una violazione dell'articolo 681 per apertura abusiva di esercizio di intrattenimento e spettacolo senza autorizzazione. Il presidente del circolo, un nigeriano di 29 anni, non è stato in grado di esibire nè il registro dei soci, nè la certificazione di prevenzione antincendi. Per questi motivi l'uomo è stato sanzionato con una multa.

Il gestore, amico del presidente, denunciato

Nelle ore successive, gli investigatori hanno appurato come la stessa persona spacciatasi per presidente del circolo non fosse altro che un semplice amico che si era sostituito al vero proprietario per motivi sconosciuti. Pertanto il cittadino nigeriano è stato denunciato per sostituzione di persona e false dichiarazioni sull'identità personale, oltre che accompagnato presso il CIE in quanto inottemperante ad un ordine dl questore di lasciare il territorio nazionale.