Doppio regalo dalle Molinette: due pazienti salvati nel giorno di Natale

TORINO - Se non è un miracolo poco ci manca. Due persone copite da ictus ischemici gravissimi alla vigilia di Natale sono state salvate grazie agli interventi eseguiti dai medici dell'ospedale Molinette di Torino: non era mai capitato di avere due casi simili così ravvicinati in un giorno di festa: i medici si sono prodigati regalando ai pazienti e ai loro famigliari il dono più bello, la vita.

L'uomo salvato dall'ictus

Gli interventi, eseguiti su un uomo di 77 anni di Torino e su una donna di 66 anni della provincia di Cuneo, sono perfettamente riusciti. L'uomo è stato prima ricoverato al Martini per un ischemia cerebrale nel sonno che cgli aveva causato una paralisi del corpo sul lato destro e l'impossibilità a parlare. Sottoposto a trombolisi endovena, le sue condizioni non erano migliorate. A quel punto i medici hanno deciso di trasferirlo alle Molinette, dove il dottor dottor Giancarlo Ventilii dell'équipe del professor Mauro Bergui (Direttore della Neuroradiologia interventistica) ha eseguito un'operazione non invasiva di trombolisi intrarteriosa con trattamento endovascolare. L'intervento è riuscito alla perfezione, tanto che nelle ore successive è stato ritrasferito al Martini e ha superato la paralisi, riacquistando anche la capacità di parola.

La donna salvata dall'ictus

Quasi in contemporanea, una donna è stata colpita da ictus che le ha provocato la paralisi del lato sinistro, oltre che a una perdita parziale della coscienza. Anche in questo caso, il primo ricovero all'ospedale di Cuneo non è bastato. Trasportata alle Molinette, è stata operata dalla stessa équipe del paziente precedente. L'intervento non invasivo di trombolisi intrarteriosa con trattamento endovascolare, grazie al quale gli toglie l'embolo-trombo da una grossa arteria intracerebrale, è riuscito perfettamente. La donna attualmente è ricoverata nella Stroke Unit, dopo aver superato la paralisi. E' già tutto pronto per il suo trasferimento a Cuneo.