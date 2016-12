Follia in tangenziale, ubriaco con patente sospesa sfonda a 180 km/h il blocco della polizia

TORINO - Avrebbe potuto finire malissimo la fuga improvvisata di un 42enne residente a Collegno che nella notte ha dato vita a una folle corsa a 180 km/h, braccato dalla polizia in tangenziale. Il guidatore, a bordo della sua Fiat 500 Abarth, non si è fermato all'alt della polizia ferma al casello di Falchera e ha proseguito la sua corsa.

Il fermo dopo 8 km di fuga

Una situazione pericolosissima, aggravata dal fatto che l'uomo si trovava al volante in stato di ubriachezza. Quando i poliziotti l'hanno fermato, dopo 8 chilometri, il tasso alcolemico nel sangue era superiore di ben due volte rispetto al limite consentito. Finita qui? Assolutamente no: la sua patente era già stata sospesa un anno fa. Per questi motivi il guidatore è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente revocata e il veicolo posto a fermo amministratrivo per 90 giorni. Il conducente è stato anche multato per eccesso di velocità.