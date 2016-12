Il killer di Berlino confuso tra la folla: Bardonecchia e Porta Nuova le tappe del suo viaggio

TORINO - Anis Amri, il killer di Berlino ucciso a Sesto San Giovanni è arrivato a Torino da Bardonecchia, su un treno del servizio metropolitano. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, visionate e rivisionate dagli uomini della Digos, non lasciano spazio a dubbi: il paesino di montagna e il capoluogo piemontese sono state tappe del suo lungo viaggio nel cuore dell'Europa.

Il cambio treno a Bardonecchia e il viaggio armato sino a Torino

Secondo le ultime ricostruzioni, il terrorista jihadista avrebbe fatto tappa a Bardonecchia nel tardo pomeriggio di giovedì. Arrivato con il Tgv delle 19, dopo aver acquistato un biglietto da 7 euro, Anis Amri sarebbe poi ripartito un'ora dopo, alle 20, sul treno del metropolitano numero 3 in direzione di Porta Nuova. Un viaggio veloce, lungo un'oretta circa, passato tra i vari passeggeri, studenti, ragazzi e pendolari vari. Armato di pistola, nascosta nello zainetto, il terrorista è poi sceso a Porta Nuova dove le telecamere l'hanno "beccato" mentre scendeva dal treno per poi girovagare nell'atrio della stazione. La permanenza a Torino è durata circa due ore.

Indagini in corso: perché il terrorista è passato in Piemonte?

Il 24enne è riuscito a confondersi tra la folla, svolgendo azioni comune come l'acquisto di un biglietto presso le casse automatiche poste di fronte ai binari. Qui ha acquistato il biglietto per Milano, dove è arrivato quando era ormai l'una di notte. Gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni preziosi, come il controllore in servizio sul treno Bardonecchia-Torino. L'obiettivo è capire se il tunisino ha sempre agito da solo, se Torino e Bardonecchia fossero solo tappe improvvisate di una fuga che avrebbe dovuto portarlo in altri posti o punti in cui trovare il supporto di qualcuno.