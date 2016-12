Saldi invernali 2017 a Torino, si parte giovedì 5 gennaio (fino al 2 marzo)

TORINO - Finiti gli acquisti per i regali di Natale, i torinesi si preparano a mettere nuovamente mano al portafoglio per l’avvio dei saldi invernali 2017. Il nuovo anno si apre infatti con gli sconti dei negozi e con la ricerca di capi a prezzi molto più abbordabili di quanto siano durante gli altri mesi. I saldi quest’anno iniziano giovedì 5 gennaio e proseguiranno fino al 2 marzo (sempre un giovedì).

I consigli per buoni acquisti

Le associazioni dei consumatori si sono già raccomandate di prestare molta attenzione ai capi d'abbigliamento che si intende acquistare. E' buona norma controllarli con cura e diffidare sempre degli sconti eccessivi, se non si conosce il negozio e il capo non è della qualità adeguata. A Torino, nei negozi che effettuano i saldi, deve essere esposta copia dell’informativa per i consumatori con le principali regole osservate per i saldi di fine stagione. In caso di violazione di tali disposizioni il consumatore potrà rivolgersi alla polizia municipale. Infine, lo sconto o il ribasso effettuato dal negozio deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Trasparenza e tutela dei consumatori

A Torino, i negozi che effettuano i saldi, devono obbligatoriamente esporre copia dell’informativa per i consumatori con le regole osservate per i saldi di fine stagione. In caso di violazione di tali disposizioni il consumatore potrà rivolgersi alla polizia municipale. Di seguito le regole a tutela dei consumatori: