Gruppo di ragazzini beccato a rubare un’auto Enjoy: arrestato giovane ladro

TORINO - Li hanno beccati proprio all’ultimo, mentre stavano per portare via un auto del car sharing Enjoy. La macchina era già accesa quando il pronto intervento degli agenti del Commissariato Barriera Nizza ha fatto sì che il furto non avvenisse.

Due ladri in fuga, uno arrestato: è un 16enne pregiudicato

Alla vista dei poliziotti, il gruppo composto da tre ragazzi si è dato alla fuga: due di loro, quelli che spingevano l’auto da dietro, sono riusciti a far perdere le proprie tracce mentre quello che si trovava all’interno dell’abitacolo è stato fermato dagli agenti. Si tratta di un ragazzo di 16 anni di origini egiziane, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato. Per lui sono scattate le manette.