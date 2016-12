Cocaina ed eroina prodotte in appartamento: la polizia fa irruzione nella «casa della droga»

TORINO - Lo seguivano da tempo e i sospetti si sono rivelati fondati. Il personale del Commissariato Barriera di Milano ha individuato un cittadino senegalese, residente nel quartiere Campidoglio e perquisito il suo appartamento in via Rivara: il controllo ha permesso di rinvenire dosi già confezionate di cocaina ed eroina, un bilancino di precisione, del mannitolo utilizzato per tagliare la sostanza stupefacente e vario materiale utile al confezionamento. Come se non bastasse, in un armadio della camera da letto, vi erano 3600 euro in contanti. Il giovane, un 19enne pluripregiudicato e nullafacente, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.