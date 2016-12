Capodanno a Torino, boom di prenotazioni. L’appello degli albergatori: «Negozi e bar aperti»

TORINO - Il 92% delle strutture alberghiere della città sarà piena per la notte di Capodanno. Sono questi i dati di Confesercenti, numeri davvero ottimi se si pensa che nel periodo compreso tra domani, mercoledì 28 dicembre, e martedì 3 gennaio, si prese un’occupazione degli hotel pari al 90%. Considerata la possibilità di qualche pacchetto last minute, si preannuncia un San Silvestro da tutto esaurito in città. Felici, ovviamente, gli albergatori che però non si accontentato e si appellano ai negozianti: «A Capodanno i bar e i negozi rimangano aperti».

Countdown social per l'ultimo dell'anno

Alessandro Comoletti, presidente di Federalberghi Torino, commenta così a La Stampa: «Per Capodanno l’occupazione degli hotel è molto alta, soprattutto in centro. L’1 gennaio alzino la saracinesca anche bar, locali e negozi». Il motivo è presto detto: fornire un’immagine di una città viva e pronta a rispondere all’esigenze dei turisti è un naturale incentivo per quest’ultimi a tornare nuovamente a Torino o magari di consigliarne la visita ad amici e parenti. Quest’anno, come noto, il concerto di fine anno avverrà in piazza San Carlo, dove si esibiranno Ensi, Samuel dei Subsonica, i Planet Funk, Mangaboo, Victor Kwality, Krakatoa e Niagara. Uno spettacolo per giovani, reso ancora più innovativo dal countdown social: i torinesi sono inviatati a inviare la propria foto di famiglia in salotto e le immagini accompagneranno le ultime ore del 2016, sino allo scoccare della mezzanotte. Le foto vanno inviate all’indirizzo capodannoinsalotto@gmail.com