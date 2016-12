Periferie, qualcosa si muove: in arrivo 18 milioni di euro per la riqualificazione

TORINO - Si sono lasciati attendere, ma alla fine sono arrivati. Il Consiglio dei ministri, nella giornata di ieri, ha approvato per intero il finanziamento richiesto dalla Città di Torino: 18 milioni di euro volti a riqualificare le periferie torinesi. Il piano AxTO prevede cinque assi: spazio pubblico, casa, lavoro e commercio, scuola e cultura, comunità e partecipazione.

Appendino: "Scelta politica vincente"

Soddisfatissima ovviamente Chiara Appendino, che in campagna elettorale aveva promesso particolare attenzione verso le periferie e che ora, vista l'approvazione del finanziamento, potrà dar seguito a quanto affermato qualche mese fa: «Rivendichiamo , anche alla luce del risultato, la scelta politica di questa Amministrazione di prediligere tanti interventi diffusi sul territorio rispetto ad uno o a pochi. È stata una scelta vincente nel metodo, per l'obiettivo raggiunto, e lo sarà nel merito massimizzando i benefici per tutti i torinesi». Come specificato già in passato, il piano prevede tanti piccoli interventi capillari perché secondo Appendino "periferia" non è solamente un luogo fisico.

Cosa prevede il piano AxTO

Le attenzioni dell'amministrazione si concentreranno quindi laddove vi è maggior dispersione scolastica, degrado e disoccupazione. Attività educative e culturali, servizi sociali, welfare e mobilità sostenibile. Ma non solo: anche manutenzione strade e marciapiedi, scuole, mercati, bike sharing e tanto altro. Il grande obiettivo è migliorare la qualità della vita in quei luoghi dove sin ora si è sofferto di più. Il piano (validità triennale 2017-2019) è stato giudicato funzionale dal Consiglio dei ministri. I 18 milioni, seppur indispensabili, sono solo una parte dei 41 che verranno utilizzati in una collaborazione tra pubblico e privato che dovrà assicurare la rinascita delle zone più degradate della città. Il "piano periferie" è consultabile per intero cliccando QUI.