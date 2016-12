Torino, temperature alle stelle: cosa dobbiamo aspettarci per Capodanno?

TORINO - Tanti di voi nella giornata di ieri l'avranno sicuramente pensato: «Sembra di stare in primavera». Effettivamente il 27 dicembre ci ha consegnato una giornata tutt'altro che invernale, con temperature altissime, capaci di toccare i 15 gradi in città e i 20 in alcune zone del Piemonte. Un caldo sicuramente anomalo, dannoso per l'inquinamento, ma destinato ad andarsene nei prossimi giorni. Cosa ci dobbiamo aspettare dunque dalle previsioni per Capodanno?

Previsioni meteo Capodanno a Torino

Secondo diversi istituti meteorologici, la fine del 2016 e l'inizio del 2017 riserveranno a Torino giorni di sole pieno, con le temperature decisamente più basse rispetto a quelle registrate sino a ieri. La minima infatti arriverà sino a -2, mentre la massima non dovrebbe mai superare i 9 gradi. Nessun termometro impazzito e temperature in linea con quelle medie stagionali. Chiaramente, dopo questi giorni di caldo insolito, l'aria fredda verrà percepita maggiormente visto lo sbalzo di temperatura (-10 gradi rispetto a ieri). Il motivo della riduzione delle temperature? L'attenuarsi del campo d'alta pressione esteso dal medio Atlantico all'Europa occidentale . Capodanno soleggiato dunque, ma copritevi bene.