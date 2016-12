Donna investita da un’auto mentre attraversa le strisce: è gravissima

TORINO - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 7, in via Santa Maria Mazzarello, all’altezza del civico 76. Una donna tra i 40 e i 50 anni è stata investita vicina o sulle strisce pedonali da un’auto che si stava dirigendo verso via Guido Reni: le sue condizioni sono gravi.

Travolta, la donna è ora in prognosi riservata

Secondo le prime ricostruzioni, la donna (non ancora identificata) stava attraversando la via presso le caserme ubicate quando una Volvo XC60 guidata da un uomo l’ha travolta: non è chiaro se la vittima dell’incidente fosse sulle strisce o nei pressi di quest’ultime. L’autista comunque si è subito fermato a prestare i primi soccorsi, poi la donna è stata trasportata al CTO di Torino, dove i medici si sono riservati sulla prognosi. Sul posto la Squadra Infortunistica della polizia municipale. Si cercano testimoni.