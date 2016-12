Giallo nelle palazzine Atc di via Biglieri: senzatetto trovato morto in una cantina

TORINO - Un uomo ancora non identificato, apparentemente tra i 40 e i 50 anni d’età, è stato ritrovato senza vita dai carabinieri nelle cantine delle case popolari di via Biglietti, proprio davanti all’ospedale Cto di Torino. Inutile anche praticare i consueti tentativi di rianimazione: quando gli uomini del 118 sono arrivati sul posto, per il senza tetto non c’era più nulla da fare.

Tante persone dormono nelle cantine dei palazzi Atc

L’autopsia dovrà accertare le cause delle morte, ma è probabile che a ucciderlo sia stato un malore. Gli investigatori invece sono al lavoro per accertare l’identità dell’uomo e ricostruirne gli ultimi movimenti: secondo le prime ricostruzioni dovrebbe trattarsi di un senzatetto. E’ stato proprio un altro clochard a trovarlo nelle cantine e a dare l’allarme. E’ proprio questo l’aspetto più inquietante della vicenda: in quelle cantine dormono delle persone? La sensazione è che sia così. Tutto le cantine «sospette» erano infatti chiuse con un lucchetto, tanto da far pensare ad Atc che vi sia un vero e proprio racket di occupazione delle cantine in quei palazzi.

Racket delle cantine o invenzione? I residenti sono divisi

Per questo motivo Atc si è subito impegnata a scongiurare episodi simili. Nelle palazzine corrispondenti al civico 48/11 (quella dove è stato trovato il cadavere) e 50/5 sono state installate delle porte anti intrusione. Un intervento non risolutore, ma comunque in grado di porre fine nel breve termine a questa emergenza. Divisi i residenti: c’è chi pensa che il business delle cantine esista, mentre c’è chi sostiene che siano tutte delle esagerazioni. La cronaca purtroppo parla di un morto e di tanti materassi ritrovati nelle cantine degli stabili Atc.