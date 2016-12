Il gesto solidale di un imprenditore torinese: panettoni ai profughi ospitati al Cri di Settimo

SETTIMO TORINESE - Ha voluto rimanere anonimo l’imprenditore torinese che negli scorsi giorni ha donato decine di panettoni ai profughi africani richiedenti asilo, ospitati in questi giorni di festa nel centro Cri di Settimo. Il regalo «inaspettato» è arrivato al centro tramite l’Unitalsi di Torino. L’obiettivo? Portare un po’ di calore e di solidarietà tra le tendopoli in questi giorni di festa. I richiedenti asilo, in gran parte nigeriani, sono circa 700: un numero elevatissimo, in costante cambiamento a causa delle partenze verso i vari centri d’accoglienza piemontese e i nuovi arrivi.