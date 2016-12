Capodanno a Torino, «il sogno del natale» festeggia l’arrivo del 2017

TORINO - Babbo natale dopo aver portato i regali a tutti i bravi bambini è tornato a casa sua, ma lo stesso non vale per il suo villaggio in piazza d’armi e anzi, con l’arrivo dell’anno nuovo, «Il Sogno del Natale» si prepara ad accogliere i festeggiamenti di capodanno.

La serata

Spettacoli, animazioni, laboratori, letture e tanto altro in attesa dell’arrivo del 2017. In programma molteplici attrazioni e attività, che divertiranno i più piccoli come i più grandi. Dalle ore 21.00 alle 22.15 la compagnia Circo Zoé metterà in scena lo spettacolo Born to be Circus. Dalle ore 22.00 la musica dal vivo dei Bandaradan pervaderà la piazza del Sogno del Natale, intrattenendo il pubblico fino alle ore 00.30. Inoltre la Casa di Babbo Natale sarà accessibile oltre l’orario di chiusura: dalle 21.00 alle 00.30. Infine, allo scoccare della mezzanotte si festeggerà con una «panettonata», il lancio di palloncini dei desideri, spettacoli di mangiafuoco e trampolieri.

I prezzi

Il costo d’ingresso all’area esterna, per gli adulti, prevede un contributo di 2 €. Il prezzo d’ingresso alla Casa, invece, è di 10 € adulti, 6 € bambini.