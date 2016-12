Torino, Capodanno blindato: in piazza San Carlo barriere anticamion e metal detector

TORINO - Festeggiare senza paura, ma con tante precauzioni. Dopo il recente attacco terroristico di Berlino, l'ultimo dell'anno sotto la Mole si preannuncia "blindato». Nessun allarmismo dunque, ma il dovere di tenere al sicuro turisti e cittadini. Per questo motivo, le forze dell'ordine hanno disposto misure di sicurezza straordinarie al fine di garantire l'ordine pubblico.

Più forze dell'ordine, parcheggi sotterranei controllati

Dopo Nizza e Berlino, una delle priorità è quella di prevenire l'intrusione in una piazza San Carlo che si preannuncia colma di mezzi pesanti: verranno pertanto utilizzate delle betafence anticamion, peraltro già adottate durante il Salone del Gusto al Parco del Valentino. L'accesso in piazza, dove si terrà il concerto di fine anno, avverrà tramite cinque varchi presidiati da polizia e carabinieri. Coloro che entreranno in piazza dovranno per forza passare i controlli del metal detector. Anche gli accessi ai parcheggi sotterranei saranno monitorati. Ovviamente, rispetto al solito, potenziata anche la presenza delle forze dell'ordine in città, con tanti agenti in borghese e unità cinofile specializzate nell'individuare materiale esplosivo. Intensificati anche i controlli nelle stazioni e in aeroporto.