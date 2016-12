Emergenza inquinamento, oggi ancora blocco delle auto in città

TORINO - Sembra non avere fine l'emergenza inquinamento che da ormai troppi giorni attanaglia la nostra città. L'aria, già da ieri, è tornata irrespirabile tanto da costringere il Comune a fermare nuovamente la circolazione delle auto fino ai Diesel Euro 3. Un provvedimento attivo da ieri (totale 80 veicoli fermati e controllati, 5 verbali) e valido anche oggi, giovedì 29 dicembre. Dalle 8 alle 19 non sarà permessa la circolazione delle vetture più inquinanti. Le limitazioni adottate sono infatti concentrate sui veicoli diesel poiché tali mezzi sono i maggiori responsabili delle emissioni inquinanti, soprattutto di micropolveri e biossido di azoto, tanto più che l'IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che è parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) ha classificato i gas di scarico da motori diesel nel gruppo 1, sostanze cancerogene certe per l'uomo, modificando la precedente classificazione che li inseriva nel gruppo 2B, ossia possibili cancerogeni.

Dal 22 dicembre PM10 oltre il valore

Dopo il blocco al traffico, che nelle scorse settimane per diversi giorni aveva stoppato il transito da mattina a sera dei veicoli diesel Euro 3, erano bastati tre giorni di nevischio e pioggia a riportare la situazione alla normalità. Ma dal 22 dicembre il valore di PM10 è nuovamente salito oltre i 50 microgrammi per metro cubo (60 per la precisione), arrivando a 110 il nella giornata del 26 dicembre. Secondo le previsioni dell’Arpa la situazione non è destinata a migliorare nei prossimi giorni e quindi potrebbe continuare fino a Capodanno (o oltre) il blocco alla circolazione.

Un aiuto dalla natura

Una mano per la riduzione dello smog potrebbe arrivare dalle raffiche di vento di Foehn sul Piemonte. Questo potrebbe far tornare l’aria più respirabile ed far cessare così il blocco al traffico. Già un anno fa successe la stessa cosa. In quell’occasione in tanti scattarono foto dal Colle della Maddalena mettendola di fianco a immagini di qualche giorno prima: la differenza di smog e inquinamento si potevano vedere a occhio nudo e senza sofisticati strumenti.