Oltre 25.000 gatti randagi a Torino, il Comune finanzia gli animalisti per sterlizzarli

TORINO - Tutelare gli animali e ridurre il fenomeno del randagismo in città: è per questi motivi che l'assessore all'Ambiente Stefania Giannuzzi ha presentato la delibera approvata nella giornata di ieri che destina 30.000 euro alle associazioni animaliste della città per progetti di sterilizzazione di gatti.

25.000 gatti divisi in 1300 colonie feline

Sono tantissimi i gatti randagi in città, circa 25.000 divisi in oltre 1300 colonie feline. Sterilizzarli è in primis una tutela verso gli animali stessi che con un sovraffollamento vivrebbero in condizioni non consone, poi lo è anche per la salute delle persone. A ricevere i soldi saranno quindi le associazioni che da sempre si occupano dei gatti a Torino: Enpa, Lega Gatto, Protezione Micio, Le Sfigatte. Parliamo di associazioni che spesso vivono grazie agli sforzi economici dei propri volontari, capaci di togliere qualcosa a sè stessi pur di aiutare gli animali.