Invece di riparare i bancomat li derubava: arrestato tecnico della Vedetta Mondialpol

TORINO - Avrebbe dovuto riparare i bancomat non funzionanti ma invece che curare la manutenzione degli apparecchi, li derubava. I carabinieri della Stazione di Collegno hanno smascherato l’attività illecita di un tecnico della società «Vedetta Mondialpol s.p.a.», un italiano di 37 anni capace di far sparire circa 13.000 euro.

Beccato dai carabinieri con i soldi appena "prelevati"

La denuncia è arrivata dall’amministratore delegato della società stessa che, nel corso degli ultimi mesi, in seguito ad interventi di riparazione su alcuni bancomat non funzionanti, aveva registrato gli ammanchi dopo il passaggio dei tecnici. Le indagini condotte dai militari hanno permesso di acquisire rilevanti elementi di reità a carico di un tecnico della citata ditta di manutenzione, ovviamente estranea ai fatti. Lo hanno beccato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15:30, in seguito a una riparazione di un bancomat della filiale Intesa Sanpaolo di via Vandalino 101. Il tecnico è stato sorpreso con 1450 euro appena rubati dall’apparecchio. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato.