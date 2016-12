Pusher in azione a Porta Palazzo: beccato con 58 dosi di cocaina

TORINO - Lo hanno notato confabulare con altre persone con fare sospetto, per poi cedere della sostanza stupefacente. Non appena ha visto i poliziotti, il pusher si è dato alla fuga in via Priocca, all’angolo con via Fiocchetto. L’inseguimento durato pochissimo visto che lo spacciatore, un senegalese di 26 anni, è stato fermato poco dopo dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia: addosso aveva 58 dosi di cocaina e per questo motivo è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.