Regina Margherita, i supereroi regalano peluche e pandori ai bambini ricoverati

TORINO - Giochi, peluche e pandori ai bambini ricoverati al Regina Margherita. A consegnare i doni, nel giorno di Natale, sono stati i supereroi della Nida, la Nazionale Italiana dell'Amicizia. Dietro i costumi di Batman, Superman, Ironman e Biancaneve c'erano dei volontari che hanno voluto regalare un sorriso e un momento di gioia ai piccoli pazienti che vivono un momento difficile.

Medici e supereroi uniti per dare speranza ai bambini

I supereroi hanno girato i vari reparti dell'ospedale, consegnando i doni e portando tanta allegria in un luogo dove ogni giorno i bambini lottano per conquistare la cosa più importante: la salute. Oltre ai peluche, giochi e pandori, i bambini hanno ricevuto anche il cd realizzato per Natale, il cui ricavato verrà devoluto in favore della Cittadella della Falchera. Anche per i piccoli dunque è stato un Natale all'insegna del divertimento, condiviso con i supereroi dei loro sogni e gli eroi che ogni giorno si adoperano per fornire loro le migliori cure, i medici.

Cos'è la Nida e come aiutarla

«Siamo cotti per la stanchezza, ma siamo certi che nessuno di noi oggi abbia fatto " volontariato "....siamo stati semplicemente AMICI che hanno condiviso una bellissima gita carica di emozioni, allegria, affetto donato e ricevuto e tante risate. Questa giornata spiega meglio di ogni altra cosa il significato di Nazionale Italiana Dell'Amicizia» si legge sul profilo Facebook della Nazionale. La Nida ogni giorno si adopera per portare sorrisi e speranze a bambini meno fortunati, che siano malati oppure orfani. Per essere informati sulle loro attività e per aiutare questi ragazzi (che ricordiamo sono tutti volontari) è possibile collegarsi al loro sito, disponibile CLICCANDO QUI.